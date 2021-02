Rieti, un caso di Covid nella scuola di Cittaducale. Lunedì 15 febbraio chiuso l'istituto comprensivo Galileo Galilei

14 febbraio 2021 a

Lunedì 15 febbraio resterà chiuso l'istituto comprensivo Galileo Galilei di Cittaducale. La scuola resterà dunque chiusa nella giornata di lunedì per permettere le operazioni di sanificazione nell'intera struttura che ospita scuola dell'infanzia, primaria (elementari) e medie. Il provvedimento si è reso necessario dopo che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 legato appunto alla scuola.

Come prevede il protocollo dunque la scuola è stata chiusa per la sanificazione. "Come comunicato dall'Istituto Comprensivo Galileo Galilei si informano le famiglie degli alunni del plesso scolastico di Cittaducale Capoluogo che lunedì 15 Febbraio l'intera struttura (infanzia, elementari e medie) sarà chiusa per sanificazione a causa di un caso di positività al Covid-19. Seguiranno informazioni maggiormente dettagliate dopo la conclusione dell'esame epidemiologico avviato dalla Asl", si legge nella nota pubblicata sul profilo Facebook dell'ente. Diversi genitori, preoccupati per la situazione, hanno chiesto di avere più notizie ma, come comunicato dal Comune, l'indagine della Asl per ricostruire la catena dei contatti ed eventualmente isolare altri positivi è appena iniziata. Per adesso si resterà a casa nella giornata di lunedì. Non è specificato in quale delle scuole è stato verificato il caso. Alcuni genitori hanno chiesto di adottare lo stesso provvedimento anche per il plesso di Santa Rufina, ma per il momento l'eventuale emergenza sembra essere circoscritta al plesso del capoluogo e dunque il provvedimento precauzionale ha riguardato solo la sede dell'istituto di Cittaducale. La comunicazione è stata data nel registro elettronico ai genitori dalla dirigente scolastica. Ma per diffondere di più la notizia, visto anche che siamo nel fine settimana, il sindaco ha divulgato l'annuncio del provvedimento di chiusura anche su Facebook.

Ora sarà la Asl a decidere se e quali saranno gli alunni e i lavoratori della scuola che dovranno, eventualmente, osservare un periodo di quarantena. Si sta ricostruendo la catena dei contatti della persona risultata positiva.

