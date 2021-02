Rieti Covid, il bollettino del 14 febbraio: 26 nuovi casi e 30 guariti

14 febbraio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl: 26 nuovi casi e 30 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del 14 febbraio sull'andamento della pandemia in provincia. Nell'ultimo giorno non ci sono stati decessi legati al Covid- 19. I nuovi positivi sono stati riscontrati a Rieti (7), Amatrice (3), Antrodoco (1), Cantalice (1), Cittaducale (3), Contigliano (2), Forano (2), Greccio (1), Labro (1), Poggio Mirteto (1), Scandriglia (1), Selci (1), Stimigliano (1) e Torri in Sabina (1).

Cambiano i colori delle regioni: la nuova mappa dell'Italia per questa settimana

Si registrano 30 nuovi guariti: (4) Rieti – (4) Belmonte in Sabina – (2) Borgo Velino – (3) Cantalupo in Sabina – (2) Forano – (2) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (1) Monteleone in sabina – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Stimigliano – (3) Torri in Sabina – (2) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 334 tamponi per la ricerca del Covid. Il numero dei test effettuati dall'inizio dell'emergenza sanitaria raggiunge dunque il numero di 5.517. In tutto il territorio provinciale restano 637 positivi.

Intanto prosegue al Distretto 1 la somministrazione delle dosi di vaccino AstraZeneca ai medici liberi professionisti e altri sanitari under 55. Sono 160 le dosi somministrate nei primi due giorni. In corso anche la campagna vaccinazioni over 80 anni presso il centro ex Bosi di via Salaria per L'Aquila e le sedi vaccinali di Magliano Sabina e Poggio Mirteto. 7365 ad oggi, il totale delle dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. Anche l'unità di crisi della Regione Lazio fa il punto sulla campagna di vaccinazione: "Oggi raggiungeremo la quota delle 50 mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio (compresi anche coloro che compiranno gli 80 anni in questa annualità), una percentuale superiore al 12% della popolazione target, con picchi del 20% nella Asl di Viterbo. Si tratta di uno sforzo straordinario e ringrazio per la loro professionalità e umanità tutti i nostri operatori impegnati nelle vaccinazioni, stiamo mettendo in sicurezza la fascia più debole della popolazione e quella maggiormente a rischio. Ad oggi si sono prenotati 253 mila over 80 e circa 15 mila hanno richiesto un’assistenza domiciliare, una quota pari al 5%. Le vaccinazioni domiciliari sono iniziate in tutte le Asl".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.