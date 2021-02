Rieti, scuola: 150 lavoratori ancora senza stipendio. Sono stati assunti per l'emergenza Covid

14 febbraio 2021 a

a

a

Ancora ritardi o mancati pagamenti degli stipendi per molti supplenti brevi e per il personale reclutato per la pandemia da Covid 19. Sono circa 150 nel Reatino, precisa Claudio De Santis, Cisl, le unità di personale (tra docenti e personale Ata) che ancora hanno a che fare con ritardi nel percepire la retribuzione: personale Ata e docenti di ogni ordine e grado che sono in attesa della prossima emissione, ma sempre con il beneficio del dubbio, sperando che non ci siano intoppi dell’ultima ora.

Lazio, 15 nuovi centri per l'impiego: due nella Tuscia e due nel Reatino

La situazione dovrebbe però essere in via di risoluzione, almeno così sembra. Con la nota 2621 del 4 febbraio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha infatti comunicato che è prevista una emissione il prossimo 17 febbraio per i supplenti Covid e temporanei. Purtroppo però la data di emissione non coincide con quella dell’accredito: tra le due procedure infatti possono passare circa dieci giorni. Ma per avere l’emissione, e quindi il tanto agognato stipendio, è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano autorizzato i ratei entro il pomeriggio del 13 febbraio. “Ci sono stati dei problemi nei mesi scorsi – ha sottolineato il sindacalista De Santis. Le scuole, entro il cinque di ogni mese, devono effettuare l’inserimento ma se poi non ci sono i fondi disponibili anche la correttezza delle procedure nei tempi stabiliti da parte delle segreterie non garantisce automaticamente lo stipendio”.

“La situazione è in via di definizione – ha assicurato Roberto Melchiorre, Uil - Con l’emissione speciale del 17 febbraio il Ministero dell’Istruzione provvederà infatti a pagare gli stipendi, come è stato fatto già con le emissioni di novembre e gennaio”. Secondo quanto riportato sul sito Noi-Pa, la piattaforma per la gestione del personale e degli stipendi della pubblica amministrazione, nell’area personale del portale, è disponibile il self service “Contratti scuola a tempo determinato” in cui ognuno può verificare lo stato di elaborazione del proprio contratto. Tutti i contratti che presentano la dicitura “Autorizzato pagamento” sono stati liquidati e quando il contratto assume lo stato di lavorazione “Liquidato”, viene indicata la data effettiva di esigibilità.

Slitta il piano regionale: accorpamenti scuole congelati nel Reatino

Le supplenze Covid sono state istituite con il D.L. 34/2020 per permettere la riapertura di questo anno scolastico 2020-2021 garantendo le necessarie misure di sicurezza sanitaria: classi dimezzate, percorsi differenziati e quanto altro imprescindibile per il corretto svolgimento di una didattica e di una quotidianità scolastica in sicurezza per gli alunni e il personale.

Addio alla scuola paritaria Santa Croce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.