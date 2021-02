Rieti Covid, 19 casi e 30 guariti nelle ultime 24 ore. I positivi sono 641

13 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 19 casi e 30 guariti nelle ultime 24 ore. I positivi restano 641. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento sull'andamento della pandemia del 13 febbraio per quanto riguarda la provincia di Rieti.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 19 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (5), Amatrice (1), Antrodoco (1), Cantalice (2), Cittaducale (2), Colle di Tora (1), Contigliano (2), Fara in Sabina (2), Pescorocchiano (2) e Poggio Bustone (1). Si registrano 30 nuovi guariti: (7) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (3) Fara in Sabina – (1) Longone Sabino – (1) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Pozzaglia Sabina – (2) Stimigliano – (3) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 536 tamponi, dunque il totale dei test portati a termine dall'inizio dell'emergenza coronavirus raggiunge il numero di 50.183. Totale positivi in provincia di Rieti: 641.

Intanto la Asl ha comunicato che la Campagna di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 “Scuole Sicure della Asl di Rieti”, che prevede l’esecuzione di test antigenici per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (età 13 – 19 anni), è prorogata fino al 31 marzo 2021. "Per l’effettuazione del test, che avverrà in modalità drive-in, è possibile prenotare sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza bisogno di ricetta medica. Sono da escludere gli studenti che sono sottoposti a misura di quarantena o isolamento", si legge in una nota dell'azienda. I test saranno eseguiti presso le sedi drive-in di Rieti, Osteria Nuova, Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Sant'Elpidio, Amatrice e Accumoli.

