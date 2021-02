Rieti, furto in un'auto la notte di Capodanno. Denunciato il ladro

13 febbraio 2021 a

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno denunciato a piede libero il reatino B.S., di anni 31, indagato per un furto aggravato commesso su di una autovettura e di indebito utilizzo di carte di credito. Lo scorso 31 dicembre hanno messo a segno un furto in una autovettura parcheggiata a Rieti, nel quartiere di Regina Pacis, rubando un portafogli contente denaro e carte di credito.

Gli investigatori della polizia, già dalle prime informazioni raccolte dalla vittima, che, peraltro, aveva segnalato anche alcuni tentativi di prelievo effettuati sul suo conto corrente bancario, dal quale erano stati asportati 1.100 euro con l'utilizzo di una delle sue carte di credito rubate, hanno indirizzato le indagini verso il reatino, noto alle forze dell'ordine per la sua particolare abilità nel forzare veicoli in sosta ed asportare, quindi, denaro ed altri oggetti.

Dall'esame delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza posizionati nei pressi di vari sportelli Bancomat dove il ladro avrebbe utilizzato le carte di credito asportate in occasione del furto, gli agenti, nonostante la difficoltà di riconoscimento a causa dell'uso della mascherina di protezione delle vie respiratorie da parte dell'autore del prelievo fraudolento, lo hanno individuato e identificato per il noto pregiudicato B.S. verso il quale erano caduto i primi sospetti. La scansione video effettuata con moderni sistemi informatici, confrontata con i dati in possesso del locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, ha consentito, infatti, di focalizzare e fotografare una porzione del volto del pregiudicato, riconosciuto dagli investigatori della squadra mobile reatina. Inoltre, il breve lasso di tempo intercorso tra il furto ed il prelievo del denaro ha consentito agli operatori della polizia di accertare le responsabilità del reatino nell'episodio criminoso. B.A. è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere del furto aggravato commesso e del reato di indebito uso di carte di credito.

