Rieti, muore dipendente del Comune di Magliano Sabina. Comunità in lutto, aveva 48 anni

Aveva un sorriso per tutti e tutti oggi a Magliano Sabina lo piangono. Si è spento nella notte Pierluigi Magnoni, 48 anni. Era il responsabile dell'ufficio tributi del Comune di Magliano Sabina. A dare la terribile notizia che ha svegliato i maglianesi è stato il sindaco Giulio Falcetta su Facebook. Il dipendente comunale lottava da settimane con una malattia ed era ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sembravano essere migliorate negli ultimi giorni, poi la situazione è precipitata.

Pierluigi Magnoni, entrato in Comune alla fine degli anni '90 si era sempre distinto per la sua competenza e la disponibilità. Nel tempo era diventato responsabile dell'ufficio tributi ed era un vero e proprio punto di riferimento per la popolazione in Municipio. Sempre pronto a dare una mano per risolvere qualsiasi problema. Negli anni era diventato un punto di riferimento anche per i vari amministratori che si sono avvicendati a Palazzo Vannicelli.

Commovente il ricordo del sindaco Giulio Falcetta pubblicato su Facebook: "Quando fai il sindaco nella tua Città il Municipio diventa la tua seconda casa e i collaboratori la tua seconda famiglia. Vuoi bene a tutti, ma in ogni famiglia c'è il figlio prediletto, per me è Pierluigi. Persona meravigliosa, solare, disponibile, professionale e di gran cuore". Poi il messaggio continua: "Pierluigi ci mancherà davvero tanto e sono sicuro mancherà a tutti, perché era davvero speciale. Purtroppo stanotte è volato in cielo, ha lottato tanto e nelle ultime settimane ci aveva rassicurato con le sue videochiamate e i suoi sorrisi, dicono che la vita è questa, ma così non va. È proprio vero non si muore solo di Covid-19 ed è proprio vero sono i migliori che se ne vanno". Mancherà veramente a tutti Pierluigi e il sindaco ha voluto rappresentare questo sentimento comune: "A noi rimarranno i sorrisi, le battute, le espressioni amorevoli e il broncio quando qualcuno lo trattava male, ma soprattutto rimarrà un gran vuoto professionale ed umano. Ci mancherai Pier, in verità già ci manchi tanto!"

