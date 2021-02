Rieti Covid, morto un anziano. Nelle ultime 24 ore 20 casi e 19 guariti

12 febbraio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 1 morto, 20 nuovi casi e 19 guariti. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del 12 febbraio sull'andamento della pandemia in provincia. A perdere la vita un anziano di 75 anni che era ricoverato nei reparti Covid di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 20 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (3), Amatrice (5), Borgo Velino (2), Cantalice (1), Cittaducale (1), Colli sul Velino (1), Fara in Sabina (1), Forano (2), Labro (1) e Poggio Mirteto (3). Si registrano 19 nuovi guariti: (5) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (1) Fiamignano – (2) Monte S. Giovanni – (4) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina. Il numero dei tamponi nelle ultime 24 ore è 315, il totale dall'inizio della pandemia 49.647. Totale positivi in provincia di Rieti: 652.

Rocca di Papa, al San Raffaele screening gratuito per gli studenti

E' partita questa mattina, 12 febbraio, la vaccinazione anti-Covid-19 della Asl di Rieti dedicata ai sanitari medici, farmacisti, biologi, psicologi e veterinari under 55 senza patologie, iscritti agli Ordini professionali e non dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Le prime dosi di vaccino Astrazeneca che verranno utilizzate dall’Azienda Sanitaria Locale di Rieti sono 700. Dall'inizio della campagna di vaccinazione in provincia di Rieti sono state somministrate 7.135 dosi, le prenotazioni per gli over 80 sono state 4.005.

Covid, Casini annuncia la positività a L'Aria che tira: "A mia madre ho detto di stare serena, l'erba cattiva non muore mai"

Intanto l'unità di crisi Regione Lazio ha fatto sapere che ieri, 11 febbraio, nel primo giorno dell'hub di Fiumicino, sono stati somministrati 419 vaccini AstraZeneca. Il 97% dei prenotati ha eseguito la vaccinazione per il restante 3% si è utilizzata la panchina. Non si sono segnalate difficoltà. Da oggi verrà aumentato il numero delle somministrazioni. L'obiettivo è dare un maggiore impulso alla campagna per immunizzare ancora più persone.

Altri tre morti. I nuovi casi sono 37 e 29 i guariti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.