12 febbraio 2021 a

a

a

Sale il livello dell'acqua nel lago del Salto. Negli ultimi giorni le acque sono arrivate fino sulla strada di Fiumata sfiorando alcune case. Una situazione che sta preoccupando i residenti che sui social hanno pubblicato delle foto allarmanti. “I livelli del Lago mettono tutti gli abitanti in agitazione ma qui nessuno ci dice come comportarci”, dicono i residenti.

Allagamenti, parte la conta dei danni nella Piana. Il video

A Borgo San Pietro la spiaggia dei Pioppi è scomparsa sotto l'acqua come testimonia un video postato su Facebook dal Circolo nautico il porticciolo. La situazione, come quella della diga del Turano è monitorata costantemente dalla prefettura e dalla Provincia insieme ai comuni che si affacciano sul lago. La situazione è complessa e si stanno effettuando dei rilasci dalla diga. L'apertura ha riguardato, nei giorni scorsi, in particolar modo la diga del Turano. Ma viene monitorato il livello delle acque nel bacino del Salto per evitare altre emergenze. Infatti l'apertura dello sbarramento ha causato la piena del fiume Turano che ha allagato buona parte della Piana Reatina dove da giorni si sta vivendo una situazione estremamente critica che ha portato all'evacuazione di una ventina di persone dalle abitazioni della zona.

A Rieti sono ormai da giorni impegnate dieci squadre di volontari della protezione civile che stanno soccorrendo le persone che hanno subito i danni maggiori e a rafforzare gli argini del fiume Turano che erano stati già aumentati nei giorni scorsi quando c'era stata la prima piena. Sono state evacuate diverse famiglie nelle abitazioni che stanno nelle zone più a rischio. Sono stati portati via anche numerosi capi di bestiame. Il centro operativo comunale di Rieti sta monitorando continuamente la situazione. Ora anche nella zona del Salto i residenti sono preoccupati. Il rilascio delle acque del bacino del Salto, eventualmente, deve essere gestito per evitare ulteriori conseguenze nella zona della Piana reatina.

Allagamenti nella piana. Volontari al lavoro per rafforzare gli argini del Turano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.