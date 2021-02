Rieti acqua. L'Aps e Ato 3 presentano piano di investimento da 100 milioni

Paola Corradini 12 febbraio 2021 a

“In questi giorni si è parlato del sistema idrico solo in merito al presunto aumento delle tariffe e invece oggi credo sia importante sottolineare gli investimenti dell’interferenza d’ambito già approvati per un totale di oltre 100 milioni di euro necessari per intervenire sulla rete idrica. Aps e Ato avranno ora l’onere di portare a termine questi investimenti”. A parlare Mariano Calisse coordinatore Ato3 durante la conferenza stampa indetta presso la Sala consiliare della Provincia di Rieti, per fare il punto della situazione sul servizio idrico e sulle recenti novità riguardanti lo Schema Regolatorio approvato a larga maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci lo scorso 22 gennaio, oltre che sul Piano degli Investimenti.

“È una sfida importante – ha aggiunto Calisse - che vede coinvolti Ato e Provincia come pure tutti coloro che lavorano a questo progetto. In merito alla polemica su aumenti delle tariffe, che definirei irrisori, tengo a ribadire che la tariffa applicata da Aps nella nostra provincia è la più bassa del Lazio e una delle più basse d’Italia. Quindi non capisco cosa abbia scatenato la caccia al responsabile”. Uno dei punti centrali della conferenza è stata la situazione di degrado che interessa la maggior parte dei Comuni con rotture e perdite idriche legate ad impianti ormai vetusti e che rappresentano una delle maggiori criticità ereditata dalle passate gestioni. Pur essendo nel pieno della fase di acquisizione delle gestioni Aps si è organizzata per assicurare una risposta adeguata ai problemi e alle criticità legate al pessimo stato delle reti e degli impianti idrici. “L’elevato numero di interventi sui guasti – ha detto Calisse - smentisce le le strumentalizzazioni basate sul nulla dimostrando la capacità organizzativa e la presenza costante di APS sul territorio”.

Il programma degli investimenti approvato lo scorso 22 gennaio “è stata un'occasione importante per condividere gli obiettivi di quello che sarà il più grande piano di investimenti sul territorio degli ultimi 20 anni – ha dichiarato il coordinatore Ato3 –e c'è bisogno di uno sforzo coordinato per porre un rimedio immediato. Abbiamo di fronte una grande sfida da vincere per garantire ai cittadini un servizio di qualità e un contenimento delle tariffe”. Da qui il Programma degli Interventi e il Piano Opere Strategiche che, grazie all’ottenimento dell’estendimento funzionale e territoriale della Convenzione per l’interferenza d’ambito con Ato2, il territorio servito sarà interessato entro il 2027 da investimenti che supereranno appunto i 100 milioni di euro al netto della possibile concessione di contributi richiesti al Ministero dell'Ambiente sul Piano Invasi e Recovery Fund per la completa realizzazione del Piano.

