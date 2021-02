Rieti, partono le vaccinazioni con le dosi Astrazeneca. Tocca agli over 55

Monica Puliti 12 febbraio 2021 a

Sono arrivate anche a Rieti le prime 700 dosi di vaccino AstraZeneca per la prevenzione del Covid 19 nelle persone sotto i 55 anni. Oggi si darà inizio alle somministrazioni nei centri vaccinali dell’Asl per i liberi professionisti sanitari: medici, farmacisti, biologi e veterinari sotto i 55 anni, senza patologie, iscritti agli ordini professionali e non dipendenti del servizio sanitario nazionale. Questo, come noto, dopo il parere positivo dato dall’Ema e la conseguente autorizzazione alla commercializzazione del terzo vaccino – dopo Pfizer/Biontech e Moderna – da parte della Commissione europea.

Nel frattempo prosegue la campagna che ha portato finora a 6.955 somministrazioni di vaccino Pfizer/Biontech al personale sanitario – quello che ha scelto di sottoporvisi -, con inoculazione della prima e seconda dose di richiamo, compresi gli operatori delle 78 tra Rsa e case di riposo sparse tra Rieti e provincia, attraverso équipe itineranti della Asl. Oltreché alla popolazione degli over 80 all’ex Bosi (il lunedì, quando questo centro vaccinale resta chiuso, le somministrazioni vengono effettuate presso la Casa della salute di Magliano Sabina e a Poggio Mirteto), che ieri segnava 3.845 prenotazioni; per questa fascia d’età la campagna vaccinale andrà avanti fino ad aprile – prima e seconda dose –, dopodiché si proseguirà con le persone con particolari fragilità e patologie e con gli over 70, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lazio. Oltreché attraverso il sito della Regione, i vaccini per gli over 80 possono essere prenotati per mezzo del medico di base il quale chiama il proprio assistito per chiedergli la disponibilità a vaccinarsi e, nel caso ci sia, compila la scheda clinica e il consenso informato e gira i dati alla Asl che avrà cura di fissare le date per la prima e seconda somministrazione. “Questo – dicono dall’azienda sanitaria – costituisce un valore aggiunto rispetto ad altre Asl ed è un sistema che sta funzionando molto bene grazie all’accordo stretto con i medici di medicina generale”.

Il servizio, fanno sapere dalla Asl, comincerà a marzo con somministrazioni a domicilio, da parte di équipe itineranti, alle persone con una non autosufficienza certificata e su segnalazione al numero verde 800 800 118 800. Nel frattempo la Asl ha raccolto la richiesta della Protezione civile, che da giorni sta monitorando senza sosta alcune zone del Reatino interessate da allagamenti, e ieri mattina ha disposto l’esecuzione dei tamponi antigenici in modalità drive-in ai volontari impegnati nell’emergenza nelle diverse zone del territorio.

