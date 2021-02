Rieti Covid, altri tre morti. Nelle ultime 24 ore 22 casi e 35 guariti

11 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 3 decessi, 22 casi e 35 guariti. Le persone che hanno perso la vita sono un uomo di 55 anni (ospedale Roma), una donna di 75 anni (ospedale Perugia), una donna di 94 anni (proprio domicilio).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 22 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (10), Cantalupo in Sabina (2), Colli sul Velino (3), Contigliano (1), Poggio Mirteto (4), Poggio Moiano (1) e Toffia (1). Si registrano 35 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (2) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (2) Monteleone in Sabina – (3) Montopoli in Sabina – (9) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Selci - (2) Stimigliano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 231 tamponi e dunque il totale dei test dall'inizio dell'emergenza raggiunge il numero di 49.332. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 652.

"Oggi, 11 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale del Malato. Mai come oggi, anche alla luce della pandemia, l’umanizzazione delle cure e dei percorsi costruiti sulla vicinanza umana e professionale risultano essere un fondamento imprescindibile per i successi terapeutici. Un pensiero di solidarietà e vicinanza a tutte le persone ammalate e un augurio di buon lavoro ai nostri operatori sanitari", si legge in una nota della Asl di Rieti. E' stato dato anche l'ultimo dato sulle vaccinazioni. A Rieti e provinciia hanno ricevuto il siero 6.995 persone, le prenotazioni degli Over 80 sono 3.845. "Oggi raggiungeremo la quota dei 40 mila over 80 vaccinati nel Lazio con la prima dose. Si tratta del 10% dell’intera popolazione over 80", si legge in una nota dell'unità di crisi della Regione Lazio sul coronavirus.

