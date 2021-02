Rieti, impiantato un pacemaker senza fili a un paziente di 72 anni

10 febbraio 2021 a

Un pacemaker senza fili. E' stato impiantato nei giorni scorsi a un uomo di Rieti L’ospedale de’ Lellis di Rieti è tra i primi centri del Lazio ad impiantare un pacemaker senza fili. L’intervento è stato eseguito su un paziente di 72 anni residente nel capoluogo affetto da una anomalia anatomica che rendeva impossibile l’impianto di un dispositivo tradizionale. Il paziente infatti, avrebbe dovuto subire un intervento con apertura chirurgica del torace. Invece, tramite una puntura della vena femorale, è stato possibile introdurre e posizionare, all'interno del cuore, il pacemaker senza fili. Il dispositivo, che pesa meno di 2 grammi e misura circa 2 centimetri, funziona con le stesse modalità di un pacemaker tradizionale.

L'intervento, decorso senza complicanze, è stato eseguito con successo dall’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. L’innovativa procedura, consente al paziente di evitare un intervento cardiochirurgico con toracotomia sicuramente molto meno sicuro. Con l’evolvere della tecnologia, sono stati sviluppati sistemi di stimolazione cardiaca miniaturizzati “senza fili” (“leadless pacemaker”), in cui il generatore d’impulsi e gli elettrodi sono contenuti in una singola unità totalmente intracardiaca, eliminando quindi la presenza degli elettrocateteri convenzionali e della tasca prepettorale sottocutanea. I vantaggi dei pacemaker leadless sono legati essenzialmente alle loro piccole dimensioni, al minimo peso, all’assenza di meccanismi di connessione tra generatore ed elettrodi, dato che questi coesistono in una singola unità, alla procedura di impianto mini-invasiva transcatetere, e al molto minore rischio di infezioni.

Dispositivi di questo tipo sono già impiantati da tempo in centri all'avanguardia per la cura delle patologie cardiache. Ora grazie all'impegno dell'equipe del de Lellis tutto ciò è possibile anche nell'ospedale di Rieti. Un'opportunità in più per i medici che devono decidere con quali dispositivi curare i loro pazienti. In questo caso, come detto, il pacemaker senza fili ha evitato un complicato interventi chirurgico.

