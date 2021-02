Rieti Covid, morto anziano. Nelle ultime 24 ore 46 casi e 30 guariti

10 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: un decesso, 46 casi e 30 guariti. A perdere la vita un anziano di 89 anni che era ricoverato all'ospedale de' Lellis di Rieti. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (14), Amatrice (3), Antrodoco (1), Cantalice (2), Cantalupo in Sabina (1), Cittaducale (5), Colli sul Velino (1), Contigliano (2), Fara in Sabina (5), Forano (4), Magliano Sabina (2), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (1), Scandriglia (1), Stimigliano (1) eT orri in Sabina (2).

Si registrano 30 nuovi guariti (8) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Forano – (1) Longone Sabino - (8) Magliano Sabina – (3) Monte S. Giovanni – (2) Montebuono – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Pozzaglia Sabina – (2) Stimigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 439 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque eseguiti 49.101 test. Totale positivi in provincia di Rieti: 668.

Per quanto riguarda i vaccini agli over 80 l'unità di crisi della Regione Lazio ha fatto il punto sulle dosi somministrate. "E’ stata superata la quota di 30 mila over 80 che hanno ricevuto il vaccino anti Covid nel Lazio. Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale agli anziani. Le operazioni di somministrazione si stanno svolgendo regolarmente e abbiamo un tasso di confermata presenza superiore al 98%. Al momento la panchina è stata utilizzata per completare il 2% dei ‘no show’. Il metodo israeliano funziona. Ad oggi sono oltre 236 mila le prenotazioni degli over 80 e di queste l’86% eseguite con modalità online e il 14% con modalità telefonica. Con le dosi a disposizione dovremmo concludere nel mese di aprile le somministrazioni per gli over 80 e subito dopo partiremo con le persone estremamente vulnerabili e la fascia over 70 anni".

