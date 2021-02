Rieti Covid, 16 casi e 21 guariti nelle ultime 24 ore. I positivi sono 653

09 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti. Nelle ultime 24 ore: 16 nuovi casi e 21 guariti. I nuovi positivi sono stati riscontrati a Rieti (5), Amatrice (5), Borgorose (1), Contigliano (2), Petrella Salto (1) e Poggio Bustone (2). Si registrano 21 nuovi guariti: (7) Rieti – (1) Antrodoco – (2) Cantalice – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Fara in Sabina - (1) Fiamignano – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Rocca Sinibalda – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Nelle ultime 24 ore si sono ultimati 465 tamponi.Il totale dei test dall'inizio dell'emergenza è 48.662. Il totale positivi in provincia di Rieti scende a 653.

Ieri nel Lazio è record di vaccinati sono oltre 9 mila le somministrazioni odierne. Per gli over 80 non si sono registrate assenze e sono state somministrate tutte le 3.601 dosi prenotate per la giornata odierna. Arriviamo così a 25 mila over 80 già vaccinati e oggi si supera la quota delle 240 mila dosi somministrate complessivamente e di queste circa 110 mila persone hanno già completato il percorso vaccinale. Nella giornata di lunedì 8 febbraio è stato inaugurato il centro vaccinale, realizzato dalla Fondazione Varrone e dalla Asl di Rieti nell'ex Bosi. Ha una superficie coperta di 540 metri quadrati più il piazzale, i parcheggi e un’area emergenza. La struttura, aperta dal martedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20 potrà contare su venti professionisti tra medici, infermieri operatori socio sanitari e amministrativi. Il cuore dell’attività sanitaria è collocata al centro dell’area, dove sono presenti dieci Ambulatori in grado di erogare servizi di raccolta dati, anamnesi e somministrazione del vaccino, mentre ai lati sono presenti una sala d’attesa e un’area osservazione post vaccinazione. Attivi inoltre, i servizi di accoglienza e osservazione diretta e un percorso guidato che aiuterà i cittadini ad eseguire il vaccino velocemente e in totale sicurezza.

