Rieti Covid, altri tre morti. Nelle ultime 24 ore 18 casi e 10 guariti

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 3 decessi, 18 casi e 10 guariti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (9) – Borgorose (2) – Cantalice (2) – Colli sul Velino (1) – Greccio (1) – Magliano Sabina (2) – Petrella Salto (1). Si registrano 10 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Fara in Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (1) Poggio Bustone - (1) Poggio Catino. Numero tamponi eseguiti nelle ultime 24: 108. Numero totale tamponi: 48.197. Si registrano tre decessi: una donna di 69 anni (reparti Covid ospedale Rieti), una donna di 77 anni (Rsa Cirene), un uomo di 57 anni (ospedale Roma). Il totale positivi in provincia di Rieti sale a 658.

Intanto è stato inaugurato questa mattina, 8 febbraio, dall’assessore alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, il nuovo Centro vaccinazioni anti Covid-19 di Rieti, collocato all’interno dell’ex fabbrica Bosi, in via Salaria per l’Aquila. Ad accogliere l’assessore d’Amato, il Direttore Sanitario della Asl di Rieti Assunta De Luca e il Direttore Amministrativo Anna Petti, che hanno portato i saluti del Direttore Generale Marinella D’Innocenzo e il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio. L’apertura ha coinciso con l’avvio della Campagna vaccinale over 80 anni. Tra i primi 69 vaccinati, una donna di 102 anni Teofile Girolama di Castel S. Angelo e un uomo di 100 anni, Nunzio Petrongari di Cittaducale, comuni in provincia di Rieti. “Una inaugurazione significativa quella di oggi di un grande centro per la campagna di vaccinazione sugli over 80 che parte oggi in tutta la Regione – ha sottolineato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato - L'obiettivo, stante le quantità di dosi di vaccino ad oggi disponibili e garantendo sempre la seconda dose, è di concludere gli over 80 entro i primi giorni del mese di maggio. Qualora ci dovesse essere poi un aumento delle dosi a disposizione verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di somministrazione che oggi, a causa della scarsità delle dosi, non possono essere ulteriormente ampliati”.

“L’apertura del centro – spiega il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo - è un ulteriore segnale di speranza per uscire al più presto dall’emergenza, che coincide con l’avvio delle vaccinazioni per gli over 80 anni e che apre la strada alla vaccinazione di tutta la popolazione. Il nostro sforzo sarà ancora una volta massimo, confidiamo nella responsabilità di ogni singolo cittadino per una adesione convinta al vaccino, unico strumento utile per lasciarci alle spalle uno dei periodi più bui degli ultimi anni”. “Sentiamo forte la preoccupazione per la crisi economica e sociale che nel Paese potrebbe seguire quella sanitaria - dice il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio. -Questo Centro, dando una spinta formidabile alle vaccinazioni, può accelerare il ritorno alla normalità. Come Fondazione siamo stati felici di affiancare la ASL in questa realizzazione: ora tocca ai cittadini fare la loro parte, vaccinandosi e rispettando le regole. Soltanto così usciremo da questa pandemia”.

