Rieti Covid, nelle ultime 24 ore 28 casi e 18 guariti. I positivi sono 653

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: nelle ultime 24 ore 28 nuovi casi e 18 guariti. Per il terzo giorno di fila non si sono registrati nuovi decessi legati al Covid.

I nuovi casi si sono registrati a Rieti (8), Antrodoco (3), Cantalice (1), Castel Sant'Angelo (1), Colli sul Velino (2), Contigliano (2), Fara in Sabina (3), Fiamignano (1), Forano (4), Petrella Salto (1), Poggio Mirteto (1) e Torri in Sabina (1). Si registrano 18 nuovi guariti: (7) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Mompeo – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Rocca Sinibalda – (1) Tarano. Numero tamponi eseguiti eseguiti nelle ultime 24 e 320 e dunque dall'inizio dell'emergenza i test per la ricerca del Covid sono stati 48.089. Totale positivi in provincia di Rieti: 653.

In partenza la campagna vaccinale per gli over 80. Ad oggi - fanno sapere dall'unità di crisi della Regione Lazio sul coronavirus - si sono prenotati prenotati oltre 214 mila anziani in meno di una settimana (compresi i domiciliari). Il 13% si è prenotato telefonicamente e l'87% online. Si parte lunedì 8 febbraio in 50 punti di somministrazione, 22 nella città di Roma, 13 nella provincia di Roma, 5 a Latina, 4 a Viterbo e 3 a Frosinone e Rieti. Questi punti sono attrezzati nella gestione in sicurezza delle somministrazioni e nella garanzia della catena del freddo. Il primo giorno sono prenotati 3601 over 80, di cui 2083 a Roma, 708 nella provincia di Roma, 270 a Latina, 252 a Frosinone 192 a Viterbo e 96 a Rieti, in rapporto alla percentuale di popolazione. Ogni anziano ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e già la data dell'appuntamento per la seconda dose che avverrà dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna.

