Rieti Covid, i positivi scendono ancora: 643. Nelle ultime 24 ore 17 casi e 34 guariti

06 febbraio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti. Ancora un giorno senza decessi legati al Covid-19. Nelle ultime 24 ore 17 nuovi casi e 34 guariti. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (6), Antrodoco (1), Borgorose (1), Cittaducale (1), Colli sul Velino (2), Fiamignano (1), Pescorocchiano (1), Petrella Salto (1), Poggio Nativo (2), Torricella in Sabina (1).

Seconda dose di vaccino per oltre un milione di italiani

Si registrano 34 nuovi guariti (11) Rieti – (1) Cantalice – (1) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Greccio – (2) Longone Sabino – (1) Magliano Sabina – (2) Mompeo – (3) Monte S. Giovanni – (4) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (3) Scandriglia – (2) Tarano – (1) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 320 tamponi e dunque il totale dei test portati a termine dall'inizio della pandemia raggiunge il numero di 47.769. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 643.

Intanto continua l'allestimento del centro vaccinale nei locali dell'ex Bosi a Rieti. La Asl ha pubblicato sui social alcune foto dello stato di avanzamento dei "lavori". "Il nostro personale sanitario al lavoro anche oggi e domani per ultimare la preparazione dei servizi che consentiranno la somministrazione del vaccino anti-covid19 agli over 80 anni già a partire da lunedì pomeriggio, a margine dell'inaugurazione del maxi centro vaccinale che apriremo, insieme alla Fondazione Varrone, presso l'ex stabilimento Bosi, in via Salaria per L'Aquila". L'unità di crisi della Regione Lazio fornisce i numeri delle prenotazioni per il vaccino. Sono superate le 200 mila prenotazioni (201028) di cui oltre 122 mila nella città di Roma. "E’ il primo weekend in zona ‘gialla’ e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora". E' l'appello lanciato dall'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato per evitare una nuova diffusione del virus.

Bonus da 100 euro a insegnanti e lavoratori della scuola. Si parte a febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.