Rieti Covid, nelle ultime 24 ore 22 casi e 35 guariti. I positivi scendono a 660

05 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 22 nuovi positivi e 35 guariti. Nessun decesso. Dunque i positivi in provincia continuano a scendere e arrivano a quota 660. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento sull'andamento della Pandemia in provincia del 5 febbraio. Un trend che appare in discesa anche se i numeri del contagio e soprattutto di coloro che si devono ancora negativizzare resta comunque importante e dunque da tenere ancora d'occhio.

I nuovi casi si sono registrati a Rieti (7), Antrodoco (1), Cittaducale (1), Collevecchio (2), Forano (2), Frasso Sabino (1), Poggio Catino (4), Poggio Moiano (1), Torri in Sabina (2) e Torricella in Sabina (1). Si registrano 35 nuovi guariti: (8) Rieti – (2) Belmonte in Sabina – (3) Borgorose – (1) Cantalice – (7) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Longone Sabino – (4) Pescorocchiano – (3) Poggio Mirteto – (3) Poggio Nativo – (1) Tarano – (1) Torricella in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 286 tamponi e dunque i test portati a termine dall'inizio dell'emergenza raggiungono il numero di 47.449. Continua l'organizzazione della campagna vaccinale per gli over 80 in tutto il territorio regionale che partirà l'8 febbraio. L'unità di crisi sul coronavirus nella mattina del 5 febbraio ha diramato l'ultimo aggiornamento sui numeri di coloro che hanno ricevuto il siero: effettuate 213301 vaccinazioni.

Per quanto riguarda i servizi sanitari la Asl avvierà da domani un'importante novità che potrà aiutare a contenere le attese e le file che, in questo periodo nel quale bisogna rispettare il distanziamento sociale, vanno sempre evitate. Presso il Distretto 1 di via delle Ortensie a Rieti, è possibile eseguire gli esami del sangue anche il sabato mattina dalle ore 7,30, previa prenotazione. Il servizio é attivo da domani, sabato 6 febbraio.

