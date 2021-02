Rieti, smaltimento illecito di rifiuti. Denunciate quattro persone

05 febbraio 2021 a

a

a

Stoccavano e smaltivano rifiuti speciali e pericolosi in maniera illecita e i carabinieri sono riusciti a scoprire tutto grazie all'aiuto arrivato dal cielo. Quattro persone sono state dunque denunciate a piede libero. Nell’ambito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rieti, i carabinieri del 16° nucleo elicotteri carabinieri di Rieti hanno deferito in stato di libertà 4 persone, indagate in concorso fra loro per i reati di disastro doloso e disastro ambientale. Ora è stato aperto un fascicolo nei loro confronti al termine delle attività investigative.

Fugge al volante di un'auto rubata. I carabinieri arrestano un giovane di 29 anni dopo un inseguimento



L’attività scaturisce da un’articolata indagine che, iniziata nel febbraio 2019 è stata svolta sia con metodologie tradizionali che attraverso la peculiare attività di sorvolo svolta dal nucleo elicotteri. Essa ha permesso di individuare e documentare un’intensa attività illecita di accumulo di rifiuti speciali e pericolosi, realizzato in mancanza di autorizzazione in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, che portava dunque al sequestro dell’area interessata.

A carico degli indagati i carabinieri hanno raccolto un solido quadro indiziario che ha delineato l’esistenza di un fenomeno di ampie dimensioni, caratterizzato - si legge in una nota dei carabinieri - "dalla reiterazione delle condotte di raccolta e interramento di rifiuti speciali e pericolosi, in dispregio delle più elementari regole di rispetto della salute pubblica prima ancora che dell’ambiente. In particolare, sono stati rinvenuti residui carbonizzati di materiale Rae, plastico ovvero di ulteriore diversa natura non meglio classificabile in quanto presenti nel terreno in sequestro sminuzzati ed interrati".

Controlli anti Covid in un bar. Multati in due

La Procura della Repubblica approfondirà la sussistenza dell’eventuale ulteriore ipotesi di inquinamento ambientale. Continua dunque il controllo dei carabinieri, anche attarverso le ricognizioni attraverso i mezzi arerei, per prevenire e contrastare i reati ambientali e soprattutto lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi o speciali che possono inquinare, talvolta in maniera grave, territori incontaminati che rappresentano il vero valore del territorio reatino.

Truffatrice gli arresti domiciliari, deve scontare un anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.