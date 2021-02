Rieti Covid, nelle ultime 24 ore 21 casi e 31 guariti. I positivi scendono a 673

04 febbraio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti. Nelle ultime 24 ore 21 nuovi casi e 31 guariti. Non ci sono stati decessi. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (13), Antrodoco (1), Cantalice (1), Cittaducale (2), Colli sul Velino (1), Contigliano (1) e Fara in Sabina (2). Si registrano 31 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale – (4) Collevecchio – (1) Fara in Sabina – (2) Fiamignano – (1) Mompeo – (2) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (3) Toffia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 218 tamponi. Dunque il numero dei test portati a termine dall'inizio dell'emergenza è 47.163. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 673.

Bar aperto dopo alle 18. Multata titolare e sei clienti

Intanto è in dirittura d'arrivo l'allestimento del centro vaccinale nell'ex Bosi: "Il centro vaccinazione anti-Covid Rieti è pressoché ultimato e pronto per essere inaugurato. La Provincia ha sostenuto la realizzazione del Centro attraverso interventi specificatamente volti all’adeguamento della viabilità e la realizzazione delle aree di parcheggio.” fa sapere il Presidente della Provincia, Mariano Calisse: “Siamo orgogliosi ed emozionati per l’apertura di questa importante struttura che permetterà a breve di tutelare le fasce di popolazione più soggette al pericolo epidemiologico. Colgo l’occasione infatti per invitare tutti gli anziani ultra ottantenni a prenotarsi per ricevere il vaccino".

Ambulatorio per malati oncologici nella casa della salute di Magliano Sabina

Secondo quanto fa sapere l'unità di Crisi Regione Lazio pere quanto riguarda il vaccino Covid per gli over 80 sono state superate le 175 mila prenotazioni. Nei giorni scorsi, quando ad inizio settimana sono state avviate le prenotazioni c'erano stati dei problemi con il sistema online per prendere gli appuntamenti. Quando sono stati risolti, anche grazie alla rete dei medici di base, si sono moltiplicate le prenotazioni.

Vaccino agli over 80, ha l'appuntamento un anziano su quattro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.