Rieti, vince 100 mila euro con un gratta e vinci acquistato in tabaccheria

Gratta e vince 100 mila euro con un tagliando da 5 euro. E' accaduto nella giornata del 3 febbraio a Rieti nella tabaccheria Porta Romana in via Tancia nell'esercizio gestito da Andreina Angelucci. Il fortunato cliente ha acquistato un tagliando da 5 euro de "Il Miliardario". Grazie al numero 16 si è portato a casa una delle maggiori vincite messe in palio con quel concorso: 100 mila euro. Massimo riserbo sull'identità del fortunato avventore. Comunque la tabaccheria porta fortuna perché nella stessa giornata sono state portate a casa altre due vincite minori da 1.000 euro. Una giornata di festa per la tabaccheria.

Una delle ultime vincite con il Gratta e Vinci aveva avuto come teatro Bar Tabaccheria Quadrifoglio di Rieti, dove a inizio marzo, alla vigilia del primo lockdown, furono vinti 20 mila euro con un biglietto da 20 euro. In quel caso l'uomo, verificata la vinta, festeggiò brindando con gli avventori. Sempre ad iniziò marzo si registrò una vincita da 100 mila euro al 10eLotto. Nel febbraio dello scorso anno un fortunato giocatore ha poratto a casa 57 mila euro con un 5 al Superenalotto. In quel caso la schedina fu giocata al Tabacchi Bartolomei di via C. Rosatelli. Insomma una serie positiva per coloro che cercano la fortuna nei negozi e nelle tabaccherie del capoluogo.

La fortuna ha baciato più volte anche in provincia. Lo scorso anno, nel 2020, ci fu un biglietto della Lotteria Italia venduto ad Antrodoco che ha vinto 20 mila euro.E sempre nel concorso del 2020 si registrò anche un premio giornaliero di 10 mila euro a Fara Sabina. Per quanto riguarda la Lotteria Italia va ricordata la serie fortunata legata agli autogrill di Magliano Sabina dove ci sono state diverse vincite compresa quella del primo premio da 5 milioni di euro nel 2005.

