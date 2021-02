Rieti, Roberto Lorenzetti è il nuovo presidente della Sabina Universitas

03 febbraio 2021 a

Roberto Lorenzetti è il nuovo presidente della Sabina Universitas. Ad eleggerlo all’unanimità è stata l’assemblea dei soci del consorzio convocata nel pomeriggio del 2 febbraio in video-conferenza dal vice presidente uscente Vincenzo Regnini per approvare il bilancio consuntivo 2019-2020 e procedere contestualmente al rinnovo della governance del polo universitario reatino. Lorenzetti, storico e ricercatore sociale, dal 2009 direttore dell’Archivio di Stato di Rieti, è espressione della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti di cui è vice presidente dal 2018.

Insieme a Lorenzetti i soci hanno eletto il consiglio di amministrazione, con la nomina della vice presidente Daniela Monteriù – avvocato, espressione del Comune di Rieti – e dei consiglieri Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio Lazio Nord e consigliere di indirizzo della Fondazione Varrone, Marinella D’Innocenzo, direttore generale della Asl di Rieti, e Giorgio Cavalli, commissario straordinario della Camera di Commercio di Rieti.

“Con Roberto Lorenzetti e Leonardo Tosti la Fondazione mette a disposizione del consorzio due personalità di primo piano della vita culturale e economica della città, a riprova dell’impegno che metteremo in questa operazione - dice il presidente Antonio D’Onofrio - Il voto unanime dell’assemblea segna un momento di piena condivisione nella volontà di voltare pagina. Servirà uno sforzo di trasparenza sui costi effettivi e, tra le altre cose, la ricontrattazione delle convenzioni con gli atenei di riferimento per rendere il consorzio realmente sostenibile, presupposto imprescindibile per lo sviluppo del polo universitario reatino. Su questo c’è la piena condivisione con i soci, tutti determinati a trasformare l’Università in una risorsa per il territorio”.

L’assemblea ha proceduto anche all’approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 – chiuso con un utile di 9.358 euro - mentre l’approvazione del budget previsionale per il 2020/2021 è stata rinviata per la necessità di ulteriori approfondimenti. Una decisione condivisa da tutti i soci presenti: oltre a D'Onofrio, il vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il direttore generale della Asl Marinella D'Innocenzo, il commissario straordinario della Camera di Commercio Giorgio Cavalli, il commissario straordinario dell'Asi Angelo Ientile, il presidente della Provincia Mariano Calisse e il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Vitaliano Pascasi. Con il consiglio di amministrazione è stato nominato anche il collegio sindacale, che sarà composto da Roberto Bonanni (presidente), Gianluca Donati e Giampaolo Puglielli, e il revisore contabile, avvocato Mario Guido.

"Auguri di buon lavoro a Roberto Lorenzetti scelto dai soci del Polo universitario reatino presidente della Sabina Universitas. Una scelta di indubbia qualità che sarà capace di accompagnare l’ateneo attraverso i cambiamenti che sono in atto e renderlo ancora più attrattivo e competitivo. Un compito non semplice ma di cui sono certo Lorenzetti e tutto il consiglio di amministrazione saranno all’altezza, per vincere le sfide future e consolidare nella città di Rieti un asset fondamentale per lo sviluppo non solo economico ma soprattutto sociale e culturale", ha dichiarato il condigliere regionale Fabio Refrigeri.

“Il bilancio approvato segna una svolta nella gestione della Sabina Universitas, conseguendo una forte riduzione dei costi di gestione e un riallineamento delle posizioni debitorie, prima tra tutte quella del Comune di Rieti che, con uno sforzo eccezionale, ha ripianato i debiti, anche quelli relativi agli anni della precedente amministrazione comunale. Il rinnovato ed eccezionale sforzo prodotto dal Comune di Rieti ha riportato l’Università al centro dei percorsi di sviluppo della Città e una ritrovata sinergia tra i Soci, concordi nel perseguire l’obiettivo di restituire nuova linfa all’esperienza universitaria reatina. A tal fine, per il futuro risultano particolarmente importanti la possibilità di utilizzare concretamente le risorse stanziate dal Governo per le Università del territorio del cratere sismico e il coinvolgimento della Regione Lazio in termini di investimenti sull’offerta accademica nella provincia di Rieti. Rivolgiamo l’augurio di buon lavoro al nuovo Presidente, Roberto Lorenzetti, al nuovo Vicepresidente, l’avvocato Daniela Monteriù, espressione del Comune di Rieti, che potrà proseguire nell’egregio lavoro già svolto negli ultimi anni in qualità di consigliere di amministrazione, e a tutti gli altri membri del nuovo Cda”, dicono il sindaco e vice sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e Daniele Sinibaldi.

