Rieti Covid, altri tre morti. Nelle ultime 24 ore 47 casi e 90 guariti

Emergenza coronavirus, il bollettino dell Asl di Rieti: 3 decessi, 47 nuovi casi e 90 guariti. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento sulla pandemia del 3 febbraio per quanto riguarda la provincia di Rieti. A perdere la vita una donna 81 anni (reparti Covid Ogp Rieti), una donna di 96 anni (reparto Terapia Intensiva Ogp Rieti), un uomo di 67 anni (reparto di terapia Intensiva Ogp Rieti).

I nuovi casi si sono registrati a Rieti (16), Borgo Velino (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Castel S. Angelo (1) – Cittaducale (1) – Collevecchio (4) - Fara in Sabina (2) – Forano (1) – Labro (3) – Magliano Sabina (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (4) – Poggio Bustone (2) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Nativo (1) – Stimigliano (3).

Si registrano 90 nuovi guariti: (30) Rieti – (1) Amatrice – (3) Antrodoco – (4) Borgo Velino – (1) Borgorose – (6) Cantalice – (3) Cantalupo in Sabina – (2) Cittaducale – (1) Configni – (10) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montebuono – (1) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (4) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (3) Scandriglia – (2) Tarano – (3) Toffia – (1) Torri in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 400 tamponi e dunque il numero dei test portati a termine dall'inizio dell'emergenza è 46.945. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 683.

Intanto prosegue l'organizzazione della campagna vaccinale per gli Over 80. L'unità di crisi della regione Lazio questa mattina ha diffuso i nuovi aggiornamenti.Sono oltre 149 mila i cittadini over 80 che hanno avuto la prima e la seconda prenotazione online del vaccino anti covid. Più di un anziano su tre, a distanza di due giorni dall'avvio della campagna, ha già la doppia prenotazione della prima e della seconda dose. Le vaccinazioni inizieranno l'8 febbraio.

