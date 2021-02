Rieti, la Asl conferma: ambulatorio oncologico nell'ex ospedale di Magliano Sabina

Simona Ruggeri 03 febbraio 2021 a

L’indiscrezione secondo cui, nei prossimi giorni verrà aperto un nuovo ambulatorio oncologico presso la Casa della Salute di Magliano, è stata confermata dalla Asl nel corso della video-conferenza sulla campagna vaccinale. Il direttore generale Marinella D’Innocenzo ha annunciato la prossima apertura di questo nuovo ambulatorio. Alla struttura, riconvertita e riorganizzata lo scorso dicembre, si aggiunge così, tra i suoi riconquistati servizi, quello dell’oncologia ambulatoriale che prevede anche un piccolo reparto dove si somministreranno le chemioterapie. Il servizio sarà vantaggioso per tutti quei pazienti di Magliano e dei paesi limitrofi che, bisognosi di queste terapie, non dovranno più essere costretti a fare lunghi viaggi in condizioni di salute problematiche per raggiungere le strutture preposte.

Questa la comunicazione ufficiale della Asl diffusa nel pomeriggio del 2 febbraio: A partire da metà mese, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, sarà attivo, ogni lunedì e giovedì, un ambulatorio oncologico di cure palliative e simultanee che permetterà una presa in carico globale del malato da parte dell’oncologo, del palliativista e del Medico di Medicina Generale in grado di garantire la continuità terapeutica, assistenziale e riabilitativa nel malato oncologico, migliorando la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. L’ambulatorio oncologico di cure palliative e simultanee, diretto dalla dottoressa Anna Ceribelli (Direttore Oncologia Medica ospedale de' Lellis di Rieti) prevede la stabilizzazione del paziente tramite un approccio multidisciplinare, l’implementazione della terapia di supporto per mantenere la giusta tempistica dei trattamenti chemioterapici e il miglioramento del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato alla patologia onco-ematologica. Il servizio permetterà inoltre la riduzione gli accessi impropri al Pronto Soccorso ed eventuali complicanze infettive ospedaliere.

Presso l’ambulatorio verranno eseguite terapie infusionali, emotrasfusioni, gestione tossicità da trattamenti oncologici, consulenze per la gestione del paziente oncologico “fragile” da parte dei Medici di Medicina Generale, prime visite ambulatoriali per valutazione clinica ed impostazione del trattamento di supporto e/o palliativo, visite di controllo e monitoraggio allo scopo di garantire la continuità assistenziale e le eventuali modifiche dell’iter terapeutico alla luce delle possibili evoluzioni del quadro clinico del paziente, attivazione, controllo e sospensione del Piano assistenziale individualizzato per pazienti da arruolare o già arruolati nel programma di assistenza in Hospice Domiciliare. “L’apertura del nuovo Ambulatorio oncologico di cure palliative e simultanee presso la Casa della Salute di Magliano Sabina – spiegano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti - è un ulteriore tassello nel processo di implementazione del Presidio, che nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato in un centro di riferimento territoriale per l’erogazione dell’assistenza primaria e specialistica e per l’accesso a percorsi di cura semplici e complessi. Il nuovo importante servizio garantirà, ad ogni malato di tumore, l’attenzione alla qualità della vita, la continuità terapeutica-assistenziale in tutte le fasi di malattia, ponendo il paziente e non il tumore al centro dell’attenzione delle cure. Un’attenzione che sul fronte dei pazienti oncologici e delle persone con fragilità, in particolare, non è venuta mai meno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid".

