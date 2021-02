02 febbraio 2021 a

Rieti Covid, morta ottantenne. Nelle ultime 24 ore 23 casi e 43 guariti. Una donna 80 anni (reparti Covid Ogp Rieti) è deceduta. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test. Ecco i nuovi casi: Rieti (10), Antrodoco (2), Borgorose (1), Cantalice (2), Magliano Sabina (1), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (1), Poggio Moiano (3), Scandriglia (1), Tarano (1).

Si registrano 43 nuovi guariti: (15) Rieti – (2) Borgo Velino – (2) Cantalice – (3) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (4) Forano – (3) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (1) Salisano – (1) Torricella in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 441. Numero totale tamponi dall'inizio dell'emergenza: 46.545.

