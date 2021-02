Rieti, ambulatorio oncologico in arrivo nell'ex ospedale di Magliano Sabina

Simona Ruggeri 02 febbraio 2021 a

Dopo la recente riorganizzazione della casa della salute di Magliano Sabina, nei prossimi giorni, presso la struttura, verrà aperto anche un ambulatorio oncologico. Il progetto della Asl di Rieti è già in fase avanzata e si attende, di fatto, solo l’ufficialità. Secondo alcune indiscrezioni, tra una decina di giorni circa, a Magliano partirà anche l’ambulatorio oncologico provvisto pure di un piccolo reparto per la chemioterapia. La storia dell’ex ospedale Marzio Marini è assai travagliata ed oggi, questo nuovo risultato fa sperare in altri sempre migliori.

Ricordiamo che nel 2010, con il decreto 80 firmato dall’allora presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Marzio Marini veniva completamente chiuso. Nel 2014 veniva riaperto dalla giunta Zingaretti come Casa della Salute e nel dicembre 2017, con un ulteriore decreto, la Regione Lazio autorizzava infine la chirurgia ambulatoriale di bassa complessità. Con la riconversione del dicembre 2020, avvenuta anche per non gravare troppo sull’unico ospedale della provincia, il San Camillo de Lellis, si garantisce di fatto, nella struttura di Magliano, la presa in carico di tutti i pazienti esclusivamente con patologie no-Covid con 15 posti letto di medicina disponibili per il ricovero ordinario, e si svolge tutta l’attività chirurgica di bassa e media complessità in day surgery.

A tutto questo si va ad aggiungere dunque l’apertura di questa importante attività ambulatoriale che consentirà a tutti i pazienti di Magliano e dei paesi della bassa Sabina - che purtroppo hanno bisogno di questo tipo di terapie - di potersi recare presso la Casa della Salute di Magliano senza dover fare viaggi troppo lunghi in uno stato di salute, sia fisica che mentale, assai difficile. Un viaggio della speranza vicino casa che di certo contribuisce a non gravare i malati, già fragili e sfiancati dalla patologia. Sicuramente questo è un altro grande risultato che va ad aggiungersi agli altri già ottenuti e che permetterà di utilizzare sempre meglio la struttura dell’ex ospedale Marzio Marini.

