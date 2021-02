Rieti Covid, altri due morti. Nelle ultime 24 ore 8 casi e 18 guariti

01 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 2 decessi, 8 nuovi casi e 18 guariti. E' stato diffuso l'aggiornamento sulla pandemia in provincia del 1 febbraio. A perdere la vita un uomo di 92 anni ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale Rieti e un uomo di 70 anni deceduto in un ospedale di Roma.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 8 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (5), Scandriglia (2) e Torricella in Sabina (1). Si registrano 18 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Cantalice – (1) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Monte S. Giovanni – (1) Poggio S: Lorenzo – (1) Rivodutri – (2) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 60 tamponi e dunque il numero dei test per la ricerca del covid effettuati dall'inizio della pandemia nel Reatino arriva 46.104. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 750.

Intanto il sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo chiede una corsia preferenziale per il vaccino agli operatori della scuola. “Dai recenti dati forniti dalla Asl di Rieti – dichiara il sindaco – possiamo dire che i sacrifici fatti e le decisioni, forti e anche impopolari, assunte in accordo con la dirigente scolastica hanno dato i loro frutti. Vediamo infatti che il numero dei contagi in un mese si è notevolmente ridotto. Questo non deve in alcun modo farci abbassare l’attenzione, quanto piuttosto vuole stimolare una seria riflessione. Il Governo ha voluto aprire velocemente le scuole senza però programmare un piano appropriato che le mettesse in sicurezza. La scuola - continua Cuneo - è un servizio pubblico essenziale e deve esserne garantito il regolare svolgimento mettendo in sicurezza il personale che lì lavora. Perché se si ammala il personale scolastico si bloccano le scuole, intere classi vanno in quarantena, bisogna attivare le supplenze, ma soprattutto aumentano i contagi che spesso toccano gli alunni, attraversano le famiglie, fino ad arrivare ai nonni, spesso anziani, con qualche patologia: insomma, i più fragili. Allora mi chiedo, – attacca Cuneo – se a parole il Ministro Azzolina ha detto di voler inserire il personale scolastico fra le categorie prioritarie da vaccinare, perché ad oggi non c’è un programma dettagliato che comprenda vaccinazioni anti covid e, nel frattempo, visti i ritardi delle dosi, tamponi rapidi periodici al personale scolastico? Faccio un appello a tutte le autorità competenti, dal Governo alla Regione, – dichiara il sindaco – perché si metta urgentemente in atto un piano strategico per la vaccinazione degli operatori scolastici".

