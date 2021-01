Rieti Covid, 36 casi e 43 guariti nelle ultime 24 ore. I positivi scendono a 762

31 gennaio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 31 gennaio: 36 nuovi casi e 43 guariti. Nelle ultime 24 non si è registrato nessun decesso. I nuovi casi sono a Rieti (10), Belmonte in Sabina (4), Borgo Velino (1), Cittaducale (1), Collevecchio (1), Fara in Sabina (1), Magliano Sabina (3), Monte San Giovanni (1), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (4), Poggio Catino (2), Poggio Mirteto (4), Poggio Nativo (1), Stimigliano (1) e Toffia (1).

Si registrano 43 nuovi guariti: (13) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (2) Cantalupo in Sabina – (3) Casperia – (1) Cittaducale – (1) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (3) Forano – (1) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Rocca Sinibalda – (1) Tarano – (2) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 493 tamponi e dunque il totale dei test portati a termine dall'inizio dell'emergenza è 46.044. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 762.

Domani, lunedì 1 febbraio, partono le prenotazione per i vaccini anti Covid agli over 80. In provincia di Rieti sono due le possibilità per prenotarsi: attraverso il Medici di Base, grazie ad un accordo di collaborazione con la Asl di Rieti, si attiva un servizio a chiamata attiva e online con prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Proprio dal primo febbraio, sarà attivo il numero telefonico 06.164.161.841 dedicato all’assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30 e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13). Dal 1 febbraio sarà attivo anche il numero verde 800.118.800. Sarà a disposizione di tutte le persone over 80 anni con motivi accertati di non autosufficienza (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20), i dati raccolti verranno trasferiti all’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, competente per il territorio della provincia di Rieti.

