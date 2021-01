Rieti Covid, 17 nuovi casi e 43 guariti. I positivi sono 769

30 gennaio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 17 nuovi casi e 43 guariti nelle ultime 24 ore. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 17 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (6), Antrodoco (1), Belmonte in Sabina (1), Cantalice (1), Cittaducale (1), Magliano Sabina (1), Montopoli in Sabina (1), Pescorocchiano (1), Poggio Bustone (1), Stimigliano (2), Torricella in Sabina (1).

Si registrano 43 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (3) Borgorose – (3) Cantalice - (5) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Scandriglia – (1) Torano – (1) Toffia – (4) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 474 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza si raggiunge dunque il numero di 45.551 test. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 769.

Numeri che arrivano alla vigilia del ritorno del territorio regionale in zona gialla. “Il Lazio torna in zona gialla. La permanenza in fascia arancione, grazie alla collaborazione di tutti, e’ durata solo 2 settimane. Una buona notizia che darà respiro all’economia. Ora però dobbiamo fare attenzione a non gettare a mare i sacrifici fatti in queste settimane. Manteniamo alto il livello di attenzione, evitiamo gli assembramenti, rispettiamo le norme di precauzione o i contagi saliranno di nuovo. Faccio un appello agli esercenti dei locali: continuate a far rispettare tutte le regole, soprattutto le presenze al chiuso e i distanziamenti ai tavoli; e’ fondamentale per tenere bassi i contagi e rimanere in fascia gialla”, queste le parole del governatore Nicola Zingaretti che ha parlato anche della campagna vaccinale: "Appena arriveranno le nuove forniture di vaccini saremo pronti ad aumentare le somministrazioni ai cittadini secondo il programma stabilito. Forza che ce la faremo.”

