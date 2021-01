Rieti Covid, parte la vaccinazione per gli over 80. Dal 1 febbraio al via le prenotazioni

30 gennaio 2021 a

a

a

Rieti, a partire da lunedì 1 febbraio la Asl in collaborazione con i medici di medicina generale, garantirà alla popolazione over 80 anni un’accessibilità facilitata alla prenotazione per la somministrazione del vaccino anti Covid, che avverrà a partire dall’8 di febbraio, attraverso una chiamata attiva da parte degli operatori ai soggetti che attraverso il proprio medico di base aderiranno alla campagna vaccinale. Il percorso di collaborazione tra la Asl e i medici di base prevede quattro semplici azioni. Il medico di base contatta il proprio assistito supportandolo nella precompilazione del certificato medico. Il medico trasmette le informazioni necessarie alla Asl per effettuare la prenotazione. Gli operatori della Asl contattano l’assistito over 80 anni nella fase di prenotazione e poi informano il medico di base dell'avvenuta vaccinazione di prima e seconda dose del proprio assistito. Questo importante processo di collaborazione consentirà ai cittadini di presentarsi in sede di vaccinazione già muniti della tessera sanitaria, della scheda anamnestica e del consenso informato precompilato.

Vaccino anti Covid, Ema dà il via libera ad Astrazeneca per le persone over 18

Consapevoli del momento particolarmente delicato per la collettività, l’accordo di collaborazione definito tra la Asl e i medici di medicina generale della provincia di Rieti consentirà di ridurre ulteriormente le distanze tra le strutture sanitarie di riferimento e il cittadino, con una presa in carico facilitata del paziente che potrà così contare su un percorso guidato, in totale sicurezza. Da lunedì gli over 80 anni potranno prenotare la vaccinazione anche con modalità online sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Potranno prenotare anche i familiari, basta inserire il codice fiscale, selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile. Verrà garantita a tutti i cittadini la possibilità di prenotarsi. Potranno prenotarsi tutti gli over 80 anni (compreso chi compie gli anni nel corso del 2021). Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose: 72 ore prima verrà inviato un sms per ricordare l’appuntamento preso. Sempre da lunedì sarà attivo il numero 06.164.161.841 dedicato all’assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette.

Covid, 13.574 nuovi casi e 477 morti. Tasso di positività al 5,05%, indice Rt in calo: 0,84

Da lunedì attivo anche il numero verde 800.118.800. Sarà a disposizione di tutte le persone over 80 anni con motivi accertati di non autosufficienza (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20), i dati raccolti verranno trasferiti all’Asl di Rieti, competente per il territorio della provincia.

Coronavirus, i positivi scendono a 795. Nelle ultime 24 ore sono 31 i nuovi casi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.