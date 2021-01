Rieti Covid, sono 31 i nuovi casi. Nelle ultime 24 ore 40 guariti, i positivi scendono a 795

29 gennaio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 31 nuovi casi e 40 guariti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (9), Belmonte in Sabina (4), Castel S. Angelo (1), Castel Nuovo di Farfa (1), Fara in Sabina (2), Forano (3), Magliano Sabina (1), Pescorocchiano (1), Poggio Catino (4), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (2) e Vacone (2).

Si registrano 40 nuovi guariti: (12) Rieti – (1) Cantalice – (1) Casperia – (1) Castel di Tora – (1) Cittaducale – (6) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Monte S. Giovanni – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (5) Rocca Sinibalda – (2) Scandriglia – (1) Tarano – (1) Toffia – (2) Torricella in Sabina. Numero tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: 250. Dunque dall'inizio dell'emergenza si sono effettuati 45.077 test. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 795.

Secondo l'ultimo aggiornamento della Regione Lazio il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano sotto quota 500. Il valore RT è a 0.73 in calo (il precedente della scorsa rilevazione era 0.94). I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta. In diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai nella settimana di riferimento. "Ci aspettiamo una valutazione del rischio con passaggio in area moderata tenuto conto che vi è una riduzione da due settimane di tutti gli indicatori. Bisogna mantenere alta l’attenzione. Sul ritorno in zona gialla bisogna attendere le valutazioni dell’ISS e le successive determinazioni del Ministero", ha detto l'assessore alla sanità della regione Lazio che dunque auspica un ritorno alla zona gialla.

