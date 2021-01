Rieti, truffatrice condannata a un anno. Arrestata dai carabinieri

29 gennaio 2021 a

I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Farfa, a Poggio Nativo, hanno proceduto a due arresti, in esecuzione di altrettanti provvedimenti dell’autorità giudiziaria per delle condanne diventate definitive.

Nel primo caso, i militari hanno sottoposto a controllo una donna, P.L, cinquantenne di Roma, che dagli accertamenti, è risultata destinataria di un’ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, poiché ritenuta responsabile del reato di truffa aggravata in concorso. La donna, dopo le incombenze di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione, dove sconterà un anno di reclusione.

Sempre a Poggio Nativo, hanno arrestato, poi, L.A., cinquantatreenne del luogo, dando, così, esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il reato di ricettazione. In questo caso, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Viterbo, dove sconterà sette mesi di reclusione.

