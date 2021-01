Rieti maltempo. Frana roccia, chiusa la strada che porta a Marcetelli

29 gennaio 2021 a

A causa della rilevazione di una massa rocciosa, che potrebbe cadere sulla strada provinciale, quest'ultima è stata chiusa al transito dal bivio di Marcetelli. Questo l’esito di un sopralluogo, in cui era presente il sindaco, oltre che i tecnici della provincia, i carabinieri e i vigili del fuoco in attesa che venga convocato un tavolo di crisi presso la prefettura, dove verrà illustrata la relazione dei tecnici e dove verranno prese le decisioni per risolvere il problema.

“Nel 2021 è inaccettabile che a causa maltempo il centro abitato di un Comune sia completamente isolato. Purtroppo è quello che è accaduto e sta accadendo a Marcetelli dove stiamo vivendo una situazione davvero paradossale a causa di problemi antichi che potevano e dovevano essere affrontati per tempo. Da 30 anni infatti la provinciale Collegiove-Marcetelli è chiusa lasciando come unica via di accesso al centro storico la Strada Provinciale 29 che a causa del rischio di un crollo di massi non è percorribile a causa di un’ordinanza che a breve emetterà la Provincia di Rieti”. E’ lo sfogo affidato ai social del sindaco di Marcetelli, Daniele Raimondi. “Un problema molto grave che potrà essere risolto grazie all’intervento dell’Esercito che dovrà far esplodere il masso che minaccia la sede stradale e per questo sollecitiamo la Prefettura di attivarsi in tal senso. Insieme al sindaco di Varco ci siamo già attivati e fronteggeremo l’emergenza” conclude.

Continua l'emergenza maltempo in tutta la provincia. L'epicentro è nel Comune di Rieti dove, a causa dell'apertura della diga del Turano, si sono stati degli allagamenti nella zona della Piana dove diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le abitazioni per il pericolo di esondazione. La situazione è costantemente monitorata dal centro operativo comunale (Coc) dove volontari e forze di sococrso stanno coordinando in vari interventi in tutto il territorio comunale.

