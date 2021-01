Rieti, quattro anni fa la morte di Ajmone Filiberto Milli. Area: "Una strada per lui"

28 gennaio 2021 a

Quattro anni senza Nuvola Rossa. Il 27 gennaio del 2017 ci salutava Ajmone Filiberto Milli, penna storica della città che ha scritto pagine indelebili anche per il Corriere di Rieti del quale è stato collaboratore dalla nascita del quotidiano, nel 1996, fino alla fine quando si è spento a 91 anni. Nei giorni in cui ricorre l'anniversario della morte sono stati diversi i ricordi sui social dedicati al giornalista che ha dedicato una vita a raccontare la sua città. L'associazione Area rilancia l'idea di dedicargli una strada.

"Giornalista, saggista, cantore dell’anima profonda della nostra città, per anni ne ha rappresentato l’aedo e la coscienza critica, senza risparmiare nessuno, amico o nemico che fosse. Area Rieti ha avuto con lui un profondo rapporto dialettico, che ci ha visto passare da momenti di grande dissenso (ricordo i suoi articoli sprezzanti quando contestammo, lanciandogli le mutande, l’allora vice presidente del consiglio Veltroni) a una condivisione praticamente totale nell’analisi del degrado della politica italiana", si legge in una nota dell'associazione che continua: "Ajmone ha attraversato un secolo, con l’animo del narratore, scrivendo di ciò che viveva, non si limitava mai al 'raccontato' cercando 'fisicamente' di conoscere la realtà. Ricostruendola poi attraverso una prosa che tracimava nella poesia.

Penna tagliente, uomo di grandi passioni, scevro da qualsiasi ipocrisia, ci ha lasciato uno spaccato della nostra comunità che è parte integrante della nostra identità. Non ci si può dire reatini oggi, senza aver letto qualcuno dei suoi scritti."

Poi la richiesta al sindaco Antonio Cicchetti "di dedicare una strada, una via, un vicolo a questo giornalista, affinché domani un giovane reatino, possa chiedersi chi fosse, e magari ne studi gli scritti.

Una comunità che dimentica, perde la sua identità". Ajmone, dovunque sia, starà ridendo magari tirando fuori una delle sue migliori battute taglienti e ironiche. Ma in fondo sarà contento di avere una via tutta sua.

