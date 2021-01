Rieti Covid, altri tre morti. Nelle ultime 24 ore 40 casi e 49 guariti

28 gennaio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 3 decessi, 40 nuovi casi di positività e 49 guariti, L'azienda ha diramato l'aggiornamento relativo all'andamento del virus nel territorio provinciale del 28 gennaio. Un nuovo balzo in avanti di contagi e morti anche se il numero di coloro che si stanno mettendo alle spalle il virus e la malattia cresce sempre di più. Rieti, dunque, è ancora dentro la seconda ondata. A perdere la vita un uomo di 54 anni in un ospedale di Roma, un uomo di 74 anni che era ricoverato in terapia intesiva a Rieti e una donna di 95 anni che era ospite della Rsa Cirene.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 40 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (10), Belmonte in Sabina (1), Cantalice (2), Casperia (1), Castel S. Angelo (1), Collevecchio (1), Fara in Sabina (9), Forano (2), Magliano Sabina (1), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (2), Poggio Catino (2), Poggio Mirteto (6) e Toffia (1). Si registrano 49 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Amatrice – (1) Belmonte in Sabina – (2) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Cittaducale – (1) Cittareale – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (14) Fara in Sabina – (1) Frasso Sabino – (1) Mompeo – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Salisano – (1) Scandriglia – (1) Selci – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Il numero tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 200. e dunque dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 44.827 test. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 804, la discesa di coloro che hanno il virus dunque continua.

