Covid, i cento anni di nonna Milena dopo aver sconfitto il virus. Festa nella Rsa Montebuono

Un compleanno un po' diverso dal solito, quello di Angelina Ceccarelli, conosciuta da tutti come Milena, in piena pandemia e presso la struttura nella quale è ospite. Milena che si era pure ammalata di Covid è riuscita a guarire, arrivando così al traguardo dei 100 anni. Le feste di compleanno rappresentano sempre un momento atteso e significativo, all’interno della Residenza Montebuono, per gli anziani che vi dimorano.

Oltre alla normale preparazione del rinfresco, si cerca di creare un’atmosfera allegra e vivace, grazie al prezioso contributo di tutto il personale, con le decorazioni e i biglietti di auguri realizzati durante i laboratori di manualità, dagli stessi ospiti della struttura. Come è successo per la festa di Milena, alla presenza, rispettando le dovute distanze, del sindaco di Montebuono, della dottoressa Valentina Stellati direttrice della struttura, del dottor Alessio Anzuini, dirigente infermieristico, e del figlio Claudio De Santis, che a seguito del tampone di rito, è riuscito a raggiungere la mamma, il giorno del suo compleanno.

“Festeggiare un’anziana signora di Montebuono che ha raggiunto questo traguardo - spiega il sindaco Claudio Antonelli - è di doppia soddisfazione anche perché oggi la Residenza Montebuono è Covid free, grazie soprattutto al grande lavoro e ai sacrifici del personale e degli ospiti stessi, che non hanno potuto vedere i loro cari per lungo tempo”. “Il compleanno di Milena è per noi un piccolo nuovo inizio che porta con sè una ventata di gioia dopo settimane di grandi sacrifici - afferma la direttrice Valentina Stellati - sono sempre stati momenti come questi ad alimentare l'entusiasmo di tutti noi, e ricordarci il perché facciamo questo lavoro e come vogliamo farlo, ossia mettendo le persone davanti a tutto. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli operatori per l’impegno e la dedizione profusa nel proprio lavoro- conclude la dottoressa Stellati – e anche i familiari delle persone ospiti che ci hanno supportato e fatto arrivare tutto il loro sostegno in questo delicato momento storico che stiamo vivendo”.

