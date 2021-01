Rieti Covid, morto anziano di 87 anni. Nelle ultime 24 ore 39 casi e 66 guariti

27 gennaio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: un decesso, 29 nuovi casi e 66 guariti. L'aggiornamento rispetto all'emergenza sanitaria del 27 gennaio è stato diramato dall'azienda poco fa. A perdere la vita un uomo di 87 anni che da giorni era ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo de Lellis. Nelle ultime 24 ore nei laboratori dell'ospedale reatino sono stati riscontrati 39 tamponi positivi.

I contagi sono così distribuiti nel territorio: Rieti (10), Belmonte in Sabina (6), Cantalupo in Sabina (2), Cittaducale (1), Collalto Sabino (1), Collevecchio (1), Fara in Sabina (5), Magliano Sabina (4), Montebuono (1), Pescorocchiano (3), Poggio Catino (2), Scandriglia (1), Stimigliano (1) e Torri in Sabina (1). La Asl ha poi ufficializzato 66 guarigioni: (21) Rieti – (1) Amatrice – (2) Cantalice – (1) Cittaducale – (2) Contigliano – (7) Fara in Sabina – (2) Forano – (2) Montopoli in Sabina – (3) Poggio Bustone – (2) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (4) Poggio S. Lorenzo – (1) Pozzaglia Sabina – (1) Salisano – (5) Scandriglia – (4) Stimigliano – (2) Toffia – (2) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 281 tamponi e dunque il numero dei test effettuati dall'inizio dell'emergenza raggiunge il numero di 44.627. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 816. Insomma la situazione, seppur lentamente, sta migliorando. La discesa dei positivi negli ultimi giorni, anche se non velocissima, è costante.

Nelle ultime 24 ore è stato dimesso dall'ospedale di Rieti, dove era ricoverato dal 2 gennaio, anche l'ex presidente del Senato Franco Marini. L'ex segretario generale della Cisl, 87 anni, era in ospedale per delle complicazioni respiratorie causate dal Covid. I medici lo hanno dichiarato guarito. I figlio ha inviato una nota alle redazioni ringraziando i medici del pronto soccorso e del reparto Covid che si sono presi cura del padre.

