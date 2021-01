Covid, Franco Marini dimesso dall'ospedale. La famiglia dell'ex presidente del Senato: "Grazie ai medici"

27 gennaio 2021 a

Franco Marini è uscito dall'ospedale e la famiglia ringrazia i medici di Rieti. L'ex presidente del Senato, 87 anni, è stato ricoverato nei reparti Covid dal 2 gennaio in seguito a complicazioni respiratorie legate al virus. "Io e la mia famiglia ringraziamo sentitamente la Asl di Rieti nella persona del direttore del dipartimento emergenza ed urgenza Flavio Mancini ed il team medico del reparto Covid di terapia sub intensiva dell'ospedale de' Lellis di Rieti, responsabile il dottor Vito Catalano, per la professionalità e la competenza che hanno permesso il recupero delle funzionalità respiratorie e la guarigione dal Covid di mio padre, a fronte di un quadro clinico inizialmente molto serio. Desidero ringraziare il team dell'ospedale di Rieti", si legge in una nota inviata alle redazioni dall'ingegnere Maurizio Davide Marini, figlio dell'ex presidente del Senato.

Le condizioni di Franco Marini erano peggiorate a inizio anno dopo che era risultato positivo al coronavirus. Inizialmente stava trascorrendo la convalescenza della malattia in casa, ma poi la situazione è precipitata. Il 2 gennaio è stato portato in ospedale dove, a causa di complicazioni di carattere respiratorio, è stato ricoverato in terapia subintensiva. Le sue condizioni sono state serie per diversi giorni tenendo in apprensione i familiari e tutti coloro che sono legati all'ex segretario generale della Cisl e del partito popolare.

Tanti i messaggi di solidarietà che sono arrivati in questi giorni da vari esponenti politici e non solo: Matteo Renzi, Paolo Gentiloni o, restando al territorio reatino, il deputato Fabio Melilli che ha condiviso buona parte del suo percorso politico proprio alla figura di Franco Marini. Negli ultimi giorni le condizioni dell'ex presidente del Senato sono migliorate tanto che i sanitari hanno dato il via libera alle dimissioni dal nosocomio reatino. Terminerà la convalescenza nella sua abitazione con intorno la sua famiglia.

