Covid, Franco Marini dimesso dall'ospedale de' Lellis di Rieti

L'ex presidente del Senato Franco Marini è stato dimesso dall'ospedale San Camillo de' Lellis di Rieti dove era ricoverato da inizio anno per delle complicazioni respiratorie legate al Covid. Era arrivato nel nosocomio reatino il 2 gennaio a a causa di una insufficienza respiratoria di medio grado. Oggi, mercoledì 27 gennaio la Asl di Rieti, attraverso un nuovo bollettino, ha comunicato le dimissioni "con completa guarigione del quadro respiratorio e discrete condizioni generali del paziente".

Queste le parole del direttore del Dea e del reparto Covid di sub intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti dottor Flavio Mancini. Dunque l'ex presidente del Senato torna a casa dopo giorni difficili. Subito dopo il ricovero era stato ricoverato in terapia subintensiva per le complicazioni legate al virus. Tante le personalità della politica che in queste difficili settimane hanno voluto dimostrare vicinanza all'ex leader della Cisl e della Margherita.

La figura di Franco Marini è stata sempre strettamente legata a Rieti. Abruzzese e figlio di un operaio della Snia è rimasto sempre legato al capoluogo sabino. Si è trasferito in città all'età di 9 anni e si è diplomato al Liceo Varrone. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato la sua carriera alla Cisl frequentando le unità di base del Reatino. Ha continuato a frequentare sempre Rieti sostenendo diverse iniziative a favore del territorio. E' stato ricoverato nell'ospedale del capoluogo dopo essere risultato positivo al Covid e per delle gravi complicazioni che lo hanno costretto a restare in ospedale per più di 20 giorni. Tanti i messaggi di conforto che sono arrivati da esponenti politici della sabina, primo fra tutti quello di Fabio Melilli, deputato reatino, presidente della commissione bilancio della Camera, cresciuto nella Dc e nel partito popolare ed oggi elemento di spicco del Partito Democratico laziale. "Forza Franco", aveva scritto a inizio mese nel suo profilo Facebook.

