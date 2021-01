Rieti, pericolo esondazione fiume Turano. Gli abitanti di tre vie costretti a lasciare le case | Video

26 gennaio 2021 a

Pericolo esondazione del fiume Turano. Il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti ha firmato nella serata del 26 gennaio un'ordinanza per l'evacuazione di tre vie che sono a rischio per gli allagamenti che potrebbero verificarsi con la piena.

E' stata l'unità di crisi del Comune a comunicare il provvedimento: "Considerato che con il passare delle ore possono iniziare ad allagarsi i piani terra ed interrati dei fabbricati situati in via Votone, via Monte San Giovanni e via Pantane (tratto da via Tancia al sottopasso), dopo il confronto costante intercorso con i vigili del fuoco e la prefettura di Rieti, e in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio che coprirà le spese, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha appena emesso un’ordinanza di evacuazione dei fabbricati situati nelle strade sopra indicate", si legge in una nota diramata intorno alle 23.

Il ricovero degli abitanti delle abitazioni delle strade comunali, che non abbiano situazioni di ricovero alternative, potrà avvenire presso le strutture alberghiere che verranno indicate ai cittadini, secondo le rispettive disponibilità di letti. "In questi minuti si sta provvedendo a notificare il provvedimento agli interessati", si chiude la nota. Il primo cittadino Antonio Cicchetti ha pubblicato anche un video messaggio nei canali social del Comune. Dal centro operativo comunale il primo cittadino ha fatto sapere: "Che stiamo seguendo la vicenda degli allagamenti. Persiste una situazione che desta qualche preoccupazione percuì abbiamo prudenzialmente deciso di evacuare tre strade che sono quelle più a ridosso del fiume Turano. Domani vedremo come evolverà la situazione del fiume e naturalmente il discarico delle dighe perché tutto è legato all'esigenza di alleggerire le dighe dalla enorme quantità di acqua che si è andata accumulando in questi giorni per lo scioglimento delle nevi e per le piogge molto battenti". Le esondazioni hanno colpito le zone della Piana.A Roccasinibalda l'esondazione del fiume ha interrotto l'unica strada che porta a una casa di riposo isolando la struttura.

