Rieti, la versione sabina del Monopoli. La geniale idea di un giovane di Magliano | Video

La divertente idea di trasformare il famoso gioco da tavolo Monopoli in una versione sabina è realtà. È grazie a Francesco Beccaccioli, un giovane di diciotto anni, che anche Magliano Sabina ha il suo “Maglianopoly”. Francesco oggi è fiero del risultato ottenuto, è orgoglioso sia per l’entusiasmo con cui la gente ha risposto a questa spiritosa e originale iniziativa, sia per essere riuscito a fare qualcosa di bello per il suo amato paese.

La volontà di fare qualcosa per Magliano nasce già durante il lockdown quando Francesco crea una simpatica pagina Instagram, denominata “pozziarde” – modo di dire maglianese che si potrebbe tradurre “che tu possa prendere fuoco” – dove pubblica modi di dire dialettali, meme e pagine di dizionario maglianese-inglese. Dal buon successo della pagina nascono diverse esperienze come la realizzazione di gadget personalizzabili. Sulla scia di questo piccolo successo, il giovane ha infine pensato al Monopoly. Ha così rinominato tutte le caselle del gioco con vie e località maglianesi; le immancabili quattro stazioni sono diventate quelle di Borghetto, Collevecchio, Gallese e Orte; tra i servizi figura Aps (l'azienda che gestisce il servizio idrico in Sabina), la stazione dei carabinieri di Magliano e il parcheggio in via delle Fontanelle; imprevisti e probabilità sono trasformati in “e mo?” e “poesse”: ed ecco qua che il gioco è fatto.

L’obiettivo però rimane sempre lo stesso: guadagnare il maggior capitale che non è più espresso in euro ma in “mazzafegate”, la salsiccia di fegato che vanta il marchio collettivo geografico territoriale. Il gioco da tavolo è proprio tutto maglianese, anche la realizzazione è affidata ad aziende artigiane locali: infatti è stato stampato dalla tipografia Grafica Sabina dei fratelli Francesco e Umberto Urbanetti, mentre le casette in legno, tipiche del gioco da tavola, sono stati create dalla falegnameria Cifoletti. Anche il sindaco di Magliano Sabina, Giulio Falcetta, si è complimentato su Facebook per la genialata di Francesco.

