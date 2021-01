Rieti, fiume Turano in piena. Evacuate due famiglie che abitano nella Piana

26 gennaio 2021 a

a

a

In attesa della ondata di ritorno del fiume Turano, resta alta l’attenzione nella Piana Reatina. Nella zona è stato necessario evacuare due famiglie nelle zone più a rischio vicino al fiume e più colpite dalle esondazioni iniziate nella tarda serata di ieri lunedì 25 gennaio. Piana che soffre soprattutto sul fronte allevamenti numerosi nella zona. Le autorità sono in costante contatto e riunione per fronteggiare quella che è a tutti gli effetti un’emergenza maltempo ma soprattutto all’apertura della diga del Turano che rilascia 75mila litri d’acqua ogni secondo per tenere il lago a livelli di guardia. La protezione Civile ha allertato le famiglie della Piana più a rischio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.