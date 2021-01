Rieti Covid, due morti. I nuovi casi sono 10 e 27 i guariti. I positivi scendono ancora: 902

25 gennaio 2021 a

Due decessi, 10 nuovi casi e 27 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 25 gennaio. A perdere la vita un uomo di 63 anni (struttura ospedaliera Roma), una donna 99 anni (proprio domicilio).

Sono 10 i nuovi casi a Rieti (6), Borgorose (1), Cittaducale (1), Pescorocchiano (1), Petrella Salto (1). Si registrano 27 nuovi guariti: (10) Rieti – (3) Antrodoco – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Mirteto – (2) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (1) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 902.

