Rieti, allagata la piana. Strade e campi sott'acqua: disagi per i residenti

Rieti, continua l’ondata di maltempo. La situazione è particolarmente difficile sulla Piana completamente allagata a causa delle esondazioni dei corsi d’acqua. Si monitorano con attenzione i fossati e i fiumi Turano e Velino che risultano gonfi. "La situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore stando alla allerta arancione per criticità idraulica proprio sul nostro Appennino", riferiscono dalla Protezione civile. Nella giornata di domenica il gestore della diga del Turano per abbassare il livello del lago ha provveduto ad un parziale rilascio delle acque destinato come avvertito anche dal Comune che ha attivato il Coc a ripetersi. L'emergenza continua.

