24 gennaio 2021 a

Rieti, pericolo esondazioni a valle di Terria fino a Montisola. Protezione civile di Contigliano al lavoro. Dalla prefettura e dalla protezione civile regionale sono giunti avvisi di allarme per la probabile esondazione del fiume Velino e dei corsi d'acqua minori. In particolare, l'allerta è concentrata a valle di Terria, dal ponte sulla strada provinciale Reopasto e per tutto il corso seguente del Velino, fino a Montisola e oltre; dove è attenzionata in specie la zona di Pié di Fiume. L'attività di monitoraggio diretto della nostra protezione civile, già in corso da giorni e anche nelle ore notturne, procede con continuità su tutto il territorio. "Si raccomanda comunque a tutti la massima attenzione: si consiglia in particolare a chi possiede bestiame, di spostarlo dalle aree a rischio esondazione, per prevenire situazioni di emergenza. Il Comune e la Protezione Civile restano a disposizione di chiunque abbia bisogno di aiuto", dicono dalla Protezione civile.

