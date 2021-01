Rieti, valanga al Terminillo nell'area della Vallonina: non ci sono feriti

24 gennaio 2021 a

a

a

Paura per una valanga che si è staccata nella mattinata del 24 gennaio dal Monte Terminillo nella zona di Rialto sulla Vallonina. La neve è finita nella zona della seggiovia dismessa di "Conetto". Al momento non risulta coinvolta alcuna persona, diversi testimoni oculari hanno inoltre escluso che in quel tratto al momento del distacco fossero presenti delle persone. Sul posto oltre a diversi operatori della stazione del Soccorso Alpino di Rieti anche un'unità cinofila del soccorso alpino e i carabinieri. In ogni caso gli accertamenti stando andando avanti sia per bonificare l'area che per escludere del tutto il coinvolgimento di persone.

