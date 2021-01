Rieti slavina sul Terminillo. Paura nella zona della Vallonina invasa dalla neve

24 gennaio 2021 a

Paura al Terminillo. Una slavina si è verificata questa mattina, 24 gennaio, intorno alle 13 in zona Rialto sulla Vallonina. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e soccorso alpino per le verifiche del caso e per accertarsi che nessuno sia rimasto coinvolto. Al momento sono ancora in corso degli accertamenti. Si è staccata una grossa porzione di manto nevoso che è sceso più a valle nell'area di Rialto. Si sta verificando la stabilità della zona interessata dalla slavina

In questo periodo è alta l’allerta per valanghe a causa delle forti precipitazioni e continui sbalzi di temperatura che rende instabile il manto nevoso.

