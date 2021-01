24 gennaio 2021 a

Rieti, bulli picchiano adolescente. Un arresto, si cercano gli altri aggressori. Nella serata del 23 gennaio la polizia è intervenuta per una aggressione subita da un giovane da parte di altri quattro suoi coetanei.

La vittima, che stava passeggiando, nel quartiere di Città Giardino, in compagnia della sua fidanzata, che aveva cercato di difendere da alcune offese indirizzate da un giovane a lui sconosciuto, era stato aggredito brutalmente, probabilmente da quattro altri giovani, tanto da perdere i sensi per alcuni istanti, e solo l’intervento degli agenti e di una pattuglia della Guardia di Finanza hanno impedito che l’aggressione potesse avere conseguenze ben più gravi per il malcapitato ragazzo. Gli agenti della polizia di Stato hanno quindi raccolto ogni elemento utile alla ricerca dei responsabili, individuando uno di essi, B.F., del 2003, residente in un comune della sabina, il quale, pur negando ogni addebito, evidenziava, nella circostanza, delle evidenti ferite sui dorsi delle proprie mani e non forniva alcuna indicazione sulle motivazioni e sui complici dell’aggressione.

Sono in corso da parte degli investigatori della Questura di Rieti le indagini finalizzate al rintraccio di tutti i responsabili ed alla individuazione delle responsabilità penali di ciascuno di essi.

