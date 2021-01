Rieti, rapina al centro commerciale Conforama. Reatino di 46 anni condannato a 4 anni

23 gennaio 2021 a

a

a

Rieti, è stato condannato a 4 anni di reclusione S. M. il Reatino di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine per altre rapine commesse sul territorio e per questo già processato e condannato, per una rapina commessa nel 2019 ai danni del centro commerciale Conforama nella zona industriale. Assolta invece la compagna che secondo quanto accertato dalle indagini lo avrebbe atteso all’esterno a bordo di una vettura usata per la fuga. Il collegio del tribunale di Rieti ha riconosciuto colpevole l’uomo di rapina aggravata (si fece consegnare i soldi da una cassiera minacciandola con un cacciavite) confermando l’impianto accusatorio del pm Tommaso Giovannetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.