Rieti, carenze igieniche in un bar e in una pasticceria. Sequestrati 150 chili di prodotti

22 gennaio 2021 a

I carabinieri del Nas di Viterbo, nell’ambito dell’attività di controllo nel settore della ristorazione hanno ispezionato un bar della Piana Reatina e un laboratorio di produzione di dolci in Bassa Sabina.

All’esito del controllo i titolari delle due attività commerciali sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative per aver detenuto, per la successiva somministrazione al pubblico, prodotti alimentari privi delle informazioni sulla loro tracciabilità e sicurezza alimentare, per aver esercitato l’attività in locali caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie e per aver omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Hccp, ai fini della sicurezza alimentare.

Nella circostanza i militari hanno posto sotto sequestro circa 150 chilogrammi di prodotti alimentari, per un valore di 1.500 euro e hanno contestato violazioni amministrative per un importo pari a 7.000 euro.

